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Происшествия17 июля 2022 13:03

16-летний подросток из Тульской области угнал мотоцикл «ИЖ Юпитер-4»

Парян задержала полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Источник:kp.ru
16-летний подросток из Тульской области угнал мотоцикл «ИЖ Юпитер-4»

16-летний подросток из Тульской области угнал мотоцикл «ИЖ Юпитер-4»

Фото: Алексей ФОКИН

В Воловском районе Тульской области местный житель стал жертвой угона, как пояснил в полиции молодой человек, от его дома в деревне Дворики пропал мотоцикл «ИЖ Юпитер-4».

Сотрудники полиции смогли установить личность предполагаемого похитителя, которым оказался 16-летний житель Узловой, который учится в одном из тульских техникумов. Подростка доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От молодого человека получены признательные показания.