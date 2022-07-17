16-летний подросток из Тульской области угнал мотоцикл «ИЖ Юпитер-4» Фото: Алексей ФОКИН

В Воловском районе Тульской области местный житель стал жертвой угона, как пояснил в полиции молодой человек, от его дома в деревне Дворики пропал мотоцикл «ИЖ Юпитер-4».

Сотрудники полиции смогли установить личность предполагаемого похитителя, которым оказался 16-летний житель Узловой, который учится в одном из тульских техникумов. Подростка доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От молодого человека получены признательные показания.