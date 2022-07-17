В Чернском районе Тульской области нашли редкий и дорогой гриб - белый трюфель Фото: соцсети

Жительница Тульской области поделилась в соцсетях редкой для нашего региона находкой - грибом "белый трюфель", который она нашла в Чернском районе. Этот гриб, по утверждениям микологов (специалистов по изучению грибов) в Тульской области достаточно распространен, но найти его сложно, так как трюфель большую часть времени скрыт под землей. Тем не менее, периодически наши земляки его находят.

Впрочем, Роспотребнадзор просит грибников не спешить употреблять в пищу найденные необычные грибы, если нет точной уверенности в том, что гриб определен правильно и безопасен для еды.