Тульский "Добродей" в свой день рождения представил фотопроект «Этногалерея «Тульский стиль» Фото: материалы пресс-служб

16 июля ремесленный двор «Добродей» в рамках празднования своего четвертого дня рождения презентовал фотопроект «Этногалерея «Тульский стиль», приуроченный к Году культурного наследия народов России. В рамках этого проекта известные в нашем регионе тулячки предстали в образах девушек и женщин из различных уездов Тульской губернии.

Реплики (исторически точные повторы) головных уборов были изготовлены народным мастером России Галиной Чекиной, а сарафанные комплексы - московским фольклористом и исследователем, создателем бренда одежды в русском национальном стиле Варварой Зениной.

Участницы примерили палантин из белевского кружева, тульский девичий головной убор «Украса»,«Повойник», в котором два века назад ходили жительницы деревни Подъяковлево Новосильского уезда, свадебный головной убор «Махрёна», входящий в наряд жительницы Белёвского уезда конца XIX – начала XX веков, и многое другое.

Посмотреть фотопроект целиком и увидеть тулячек в старинных костюмах можно на сайте Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединения центров развития культуры».