В Новомосковске Тульской области 10-летнего мальчика придавило передвижной клумбой

В Новомосковске Тульской области 12-летнего мальчика придавило передвижной клумбой Фото: соцсети

Накануне, 16 июля, около 16:00 в Новомосковске произошло ЧП: как сообщили очевидцы, на 10-летнего ребенка упала одна из передвижных клумб на колёсиках.

По имеющейся информации, ребёнок получил травму кисти. Взрослые вызвали для него "скорую" и оказали первую помощь, а приехавшие врачи увезли пострадавшего в больницу.

Причины происшедшего пока неизвестны, но есть версия, что виноваты вандалы - как сообщается, в норме эти клумбы стоят на центральной ровной части стилобата, и каждая имеет фиксаторы, которые не дают ей перемещаться самопроизвольно. Но местные подростки часто снимают фиксаторы и катаются на клумбах, отчего она могла оказаться на наклонной части стилобата.

По факту инцидента уже ведется проверка.