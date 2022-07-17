В Тульской области восстановили движение поездов по участку, где 17 июля произошло крушение Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на участке железной дороги "Узловая-3—Жданка" в Узловском районе возобновилось движение поездов после вчерашнего крушения. Напомним, 16 июля около 15:40 там сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда, погиб один человек.

По данным Московской железной дороги, на перегоне движение удалось восстановить только к 5:08 17 июля, сейчас оно осуществляется в реверсивном режиме, то есть, поочередно пропускаются поезда в обе стороны. Над восстановлением путей работали больше 200 человек.

Также по пока неподтвержденной версии, выдвинутой РЖД, причиной крушения могла стать попытка похитить металл из поезда, а погибший подозревается в соучастии в хищении.