В состав тульского «Арсенала» вошли полузащитники Иван Козлов и Данила Янов Фото: материалы пресс-служб

К тульской футбольной команде накануне старта сезона ФНЛ присоединились два новых игрока: 22-летний полузащитник Иван Козлов и его ровесник, также полузащитник Данила Янов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Козлов, подписавший с тульской командой долгосрочный контракт, знаком тульским болельщикам по выступлению за молодежный «Арсенал» - в сезоне-2019/20 он провел 13 матчей, а последние два сезона Козлов играл в тверской «Волге».

Данила Янов, который будет выступать в «Арсенале» на правах аренды, сейчас имеет контракт с подмосковными «Химками». А начинал карьеру он в Таганроге, в клубе «Форте». Прошел школу столичных «Строгино» и ЦСКА, имеет опыт выступления в Европе. Прошлый сезон провел в «Форте», за который сыграл 12 матчей.