В Одоеве Тульской области прошел VI межрегиональный фестиваль «Сказки деда Филимона» Фото: материалы пресс-служб

16 июля в Одоеве прошел VI межрегиональный фестиваль «Сказки деда Филимона», в котором приняли участие около 120 мастеров и организаций — гончаров и игрушечников из 20 регионов России.

Здесь, на празднике, гости смогли увидеть традиционные игрушки из Орловской, Курской, Калужской, Липецкой, Рязанской и других областей, а региональные мастера представили городскую тульскую, богородицкую, яснополянскую и филимоновскую игрушки.

Кроме того, посетители праздника попробовали свои силы в мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и гончарной посуды. На фестивале прошел конкурс детских рисунков на асфальте «Филимоновская сказка», выставка творческих работ «Текстильный дизайн. Знаки традиции» с презентацией новой линейки сувенирной продукции из текстиля, выставка живописи, выставка-продажа открыток «В Одоев за вдохновением» и многое другое.

Работала «Почта деда Филимона», где можно было приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России.

Дефиле-показ коллекций русских народных костюмов и мини-концерты представили посетителям площадки фестиваля креативных индустрий «Филимоновское чудо», проходящего в рамках большого праздника. Его темой стали не только традиции, но современные направления творчества: фото- и видео производство, VR, анимация, дизайн.

На обучение по этим направлениям можно записаться в школу креативных индустрий, которая откроется на базе Объединения центров развития культуры в Туле в сентябре.