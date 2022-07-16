В Тульской области два подростка угнали автомобиль и бросили его через несколько километров Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 42-летний местный житель, который сообщил, что ночью от его дома угнали ВАЗ-2107 2000 года выпуска.

Сотрудники полиции в ходе расследования нашли пропавший транспорт брошенным в двух километрах от деревни Княгинино, а на месте происшествия изъяли следы пальцев рук и обуви предполагаемых преступников, а также следы протектора шин. Кроме того, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на прилегающей к дому территории. Все это позволило выйти на двух подозреваемых - 17-летних подростков, один из которых уже имеет судимость за кражу. Молодых людей доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства.

В полиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанных получены признательные показания.