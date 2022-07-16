В Богородицке Тульской области вновь открыли смотровую площадку времен Екатерины II Фото: материалы пресс-служб

Сегодня,16 июля, для гостей Богородицкого дворца-музея и парка открылась смотровая площадка дворца, с которой Богородицк виден как на ладони.

Радиально-лучевая планировка города кому-то напомнит распахнутый веер, кому-то огромный амфитеатр, а кому-то, как и Екатерине Великой, цветочный партер регулярного парка.

Площадка будет работать по графику: Вторник - четверг, воскресенье: с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30); Пятница и суббота: с 10:00 до 20:00 (касса до 19:30).

Стоимость входного билета - 100 рублей.