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Общество16 июля 2022 11:09

В Богородицке Тульской области вновь открыли смотровую площадку времен Екатерины II

С этой площаддки в Богородицком дворце-музее виден весь город
Источник:kp.ru
В Богородицке Тульской области вновь открыли смотровую площадку времен Екатерины II

В Богородицке Тульской области вновь открыли смотровую площадку времен Екатерины II

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня,16 июля, для гостей Богородицкого дворца-музея и парка открылась смотровая площадка дворца, с которой Богородицк виден как на ладони.

Радиально-лучевая планировка города кому-то напомнит распахнутый веер, кому-то огромный амфитеатр, а кому-то, как и Екатерине Великой, цветочный партер регулярного парка.

Площадка будет работать по графику: Вторник - четверг, воскресенье: с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30); Пятница и суббота: с 10:00 до 20:00 (касса до 19:30).

Стоимость входного билета - 100 рублей.