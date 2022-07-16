Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2022 8:06

В Туле по двум улицам ограничат движение транспорта 17 июля

Это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Арсенал»
Источник:kp.ru
В Туле по двум улицам ограничат движение транспорта 17 июля

В Туле по двум улицам ограничат движение транспорта 17 июля

Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 17 июля, на на центральном стадионе «Арсенал» пройдет футбольный матч, а потому ради безопасности дорожного движения на прилегающих улицах ограничат движение транспорта.

По улице Жаворонкова на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина, а также по улице Агеева на участке от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина:

- с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.