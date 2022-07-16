В Туле по двум улицам ограничат движение транспорта 17 июля Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 17 июля, на на центральном стадионе «Арсенал» пройдет футбольный матч, а потому ради безопасности дорожного движения на прилегающих улицах ограничат движение транспорта.

По улице Жаворонкова на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина, а также по улице Агеева на участке от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина:

- с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.