Дежурным по Туле 16 июля назначен Дмитрий Ярцев
Фото: Алексей ФОКИН
В эти выходные, как и всегда, в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. И сегодня, в субботу, 16 июля, за порядком в городе проследит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим номерам:
- 8(4872) 47-20-34;
- 8(4872) 47-20-37,
- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).