Дежурным по Туле 16 июля назначен Дмитрий Ярцев Фото: Алексей ФОКИН

В эти выходные, как и всегда, в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. И сегодня, в субботу, 16 июля, за порядком в городе проследит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).