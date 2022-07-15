В Туле с 1 октября на маршруты выйдут новые трамваи из Москвы Фото: Википедия

Одиннадцать трамвайных вагонов модели 71-623-02 передали Тульской области из Москвы, и с 1 октября новые вагоны выпустят на городские маршруты. А по итогам ведущейся сейчас работы число переданных вагонов может вырасти еще на шесть единиц модели 71-619А.

Отмечается, что новые трамваи поступят в Тульскую область по итогам конкурсного отбора Министерства транспорта России по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта и будут работать на маршруте №10 «ст. Металлург» — «Кондитерская фабрика».