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Общество15 июля 2022 15:01

В Туле с 1 октября на маршруты выйдут новые трамваи из Москвы

Они будут работать на маршруте №10 «ст. Металлург» — «Кондитерская фабрика»
Источник:kp.ru
В Туле с 1 октября на маршруты выйдут новые трамваи из Москвы

В Туле с 1 октября на маршруты выйдут новые трамваи из Москвы

Фото: Википедия

Одиннадцать трамвайных вагонов модели 71-623-02 передали Тульской области из Москвы, и с 1 октября новые вагоны выпустят на городские маршруты. А по итогам ведущейся сейчас работы число переданных вагонов может вырасти еще на шесть единиц модели 71-619А.

Отмечается, что новые трамваи поступят в Тульскую область по итогам конкурсного отбора Министерства транспорта России по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта и будут работать на маршруте №10 «ст. Металлург» — «Кондитерская фабрика».