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Происшествия15 июля 2022 13:29

Тульская полиция задержала ростовчанина, обманувшего пенсионерку на 500 тысяч рублей

молодой человек заключен под стражу, ведется следствие
Источник:kp.ru
Тульская полиция задержала ростовчанина, обманувшего пенсионерку на 500 тысяч рублей

Тульская полиция задержала ростовчанина, обманувшего пенсионерку на 500 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Привокзального района Тулы с заявлением о мошенничестве обратилась 86-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь стала участницей ДТП, в результате которого пострадали люди, а потому нуж7ны деньги, чтобы дочь не привлекли к уголовной ответственности. В результате в квартиру потерпевшей пришел мужчина, которому пенсионерка отдала пакет с 500 тысячами рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого - им оказался 24-летний нигде не работающий ранее судимый ростовчанин, проживающий в Алексине.

В полиции возбуждено и расследуются уголовное дело по статье «Мошенничество». подозреваемый был заключен под стражу.