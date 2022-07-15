Тульская полиция задержала ростовчанина, обманувшего пенсионерку на 500 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Привокзального района Тулы с заявлением о мошенничестве обратилась 86-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь стала участницей ДТП, в результате которого пострадали люди, а потому нуж7ны деньги, чтобы дочь не привлекли к уголовной ответственности. В результате в квартиру потерпевшей пришел мужчина, которому пенсионерка отдала пакет с 500 тысячами рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого - им оказался 24-летний нигде не работающий ранее судимый ростовчанин, проживающий в Алексине.

В полиции возбуждено и расследуются уголовное дело по статье «Мошенничество». подозреваемый был заключен под стражу.