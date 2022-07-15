Фестиваль уличного кино: в Туле две субботы подряд будут показывать короткометражное кино Фото: материалы пресс-служб

В Туле пройдет IX Фестиваль уличного кино — масштабный проект под открытым небом, который охватывает тысячу городов России. Туляки смогут бесплатно посмотреть российские короткометражки последних лет и выбрать из них лучшие - делать это будут с помощью света фонариков, а организаторы замерят уровень света с помощью люксометра. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей на съемки полнометражного фильма.

В Туле киносеансы пройдут в молодежном пространстве «Газон» 16 июля, с 20:45 до 22:30 и 23 июля, с 21:00 до 23:00, будут показаны конкурстая и внеконкурсная программы. В числе 9 работ молодых авторов, представленных на Фестиваль, режиссерский дебют Саши Петрова.

Вход свободный. Для комфорта организаторы рекомендуют взять с собой пледы.