В Тульской области мотоциклист, лишенный водительских прав, выскочил на встречку и опрокинулся Фото: материалы пресс-служб

14 июля в 20-30 на 1-м километре автодороги «Алексин – Петрищево – Солопенки - Малое Савватеево» в Алексинском районе Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 52-летний мужчина, лишенный водительских прав, на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле «BM» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия пострадавший был в шлеме, но без защитной экипировки.