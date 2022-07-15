Туляк заплатит 400 тысяч рублей за разжигание ненависти и призывы к свержению власти в соцсетях Фото: Алексей ФОКИН

Управление ФСБ России по Тульской области выявило и пресекло деятельность жителя Щекино Тульской области, который разместил на своей личной странице ВКонтакте, открытой для публичного просмотра, видеозапись и фотографии, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов и представителей действующей государственной власти Российской Федерации, а также призывы к насильственному свержению государственной власти Российской Федерации.

2 июня 2022 года 2-й Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности и приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей. Обвинительный приговор вступил в законную силу.