Росгвардейцы в Туле задержали дебошира, угрожавшего сотруднице отеля пистолетом Фото: материалы пресс-служб

Вечером накануне сотрудники Росгвардии выехали на сигнал тревоги, поступивший из гостиницы на улице Кутузова в Туле.

К прибывшим на место росгвардейцам обратилась администратор отеля, которая пояснила, что ей угрожал неизвестный мужчина, в руках у которого был пластиковый пистолет. Росгвардейцы задержали дебошира и передали сотрудникам полиции.

в отношении 68-летнегл задержанного проводится разбирательство.