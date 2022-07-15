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Происшествия15 июля 2022 11:00

Росгвардейцы в Туле задержали дебошира, угрожавшего сотруднице отеля пистолетом

Правда, оружие оказалось пластмассовым
Источник:kp.ru
Росгвардейцы в Туле задержали дебошира, угрожавшего сотруднице отеля пистолетом

Росгвардейцы в Туле задержали дебошира, угрожавшего сотруднице отеля пистолетом

Фото: материалы пресс-служб

Вечером накануне сотрудники Росгвардии выехали на сигнал тревоги, поступивший из гостиницы на улице Кутузова в Туле.

К прибывшим на место росгвардейцам обратилась администратор отеля, которая пояснила, что ей угрожал неизвестный мужчина, в руках у которого был пластиковый пистолет. Росгвардейцы задержали дебошира и передали сотрудникам полиции.

в отношении 68-летнегл задержанного проводится разбирательство.