В воскресенье 17 июля часть Пролетарского округа Тулы останется без электричества и воды Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 17 июля, с 6.00 до 16.00 на подстанции, обеспечивающей электроснабжение АО «Тульский Патронный Завод» пройдут ремонтные работы для повышения надежности снабжения завода.

Из-за этого ограничат электроснабжение в нескольких домах Пролетарского округа. В частности, света не будет по адресам:

- ул. Строителей, 2, 4, 6,

- ул. Шухова, 1а, 1 б.

Также будет временно отключено насосное оборудование, подающее холодную воду, на это время в эти дома администрация Тулы организует подвоз воды.