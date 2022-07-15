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Общество15 июля 2022 10:31

В воскресенье 17 июля часть Пролетарского округа Тулы останется без электричества и воды

Это связано с проведением работ на подстанции, снабжающей Тульский Патронный Завод
Источник:kp.ru
В воскресенье 17 июля часть Пролетарского округа Тулы останется без электричества и воды

В воскресенье 17 июля часть Пролетарского округа Тулы останется без электричества и воды

Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 17 июля, с 6.00 до 16.00 на подстанции, обеспечивающей электроснабжение АО «Тульский Патронный Завод» пройдут ремонтные работы для повышения надежности снабжения завода.

Из-за этого ограничат электроснабжение в нескольких домах Пролетарского округа. В частности, света не будет по адресам:

- ул. Строителей, 2, 4, 6,

- ул. Шухова, 1а, 1 б.

Также будет временно отключено насосное оборудование, подающее холодную воду, на это время в эти дома администрация Тулы организует подвоз воды.