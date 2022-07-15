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Общество15 июля 2022 9:10

В Туле на месяц приостановили работу магазина "Дикси" из-за антисанитарии

В магазине выявили грязь, паутину, насекомых, крыс и мух в холодильниках с молоком и рыбой
Источник:kp.ru
В Туле на месяц приостановили работу магазина "Дикси" из-за антисанитарии

В Туле на месяц приостановили работу магазина "Дикси" из-за антисанитарии

Магазин «Дикси», расположенный на проспекте Ленина в Туле, по решению суда приостановит свою работу на 30 дней: как установила проверка Роспотребнадзора, которая прошла 8 июля, в магазине были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

В числе самых вопиющих нарушений выявили:

- несвоевременная и некачественная уборка торгового зала и оборудования,

- грязь и паутина,

- насекомые и крысы в помещениях магазина,

- упаковки продаваемых товаров и холодильники загажены насекомыми,

- в холодильниках с молоком и рыбой - живые и мертвые мухи.