В тульской области 33-летний безработный на улице ограбил женщину, отобрав золотые украшения Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове Тульской области в полицию обратилась 49-летняя местная жительница, которая сообщила, что когда она возвращалась днём домой по улице Карла Маркса, к ней подошёл неизвестный мужчина и отобрал золотые цепочку и крестик.

Полицейские установили подозреваемого, которого изобличили в противоправных деяниях. Им оказался безработный ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам грабежа.