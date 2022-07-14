15 июля в Туле из-за плановых работ часть домов останутся без электричества Фото: Арина ВОРОНЦОВА

15 июля часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 11, 12; ул. М. Горького, 6, 8, 1-9 (нечётн.); ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Полевая, 1-9; ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2; ул. Епифанская, 188-196 (чётн.), 189, 191; ул. Калинина, 2, 3, 4, 5; ул. К. Маркса, 171, 157; ул. Тимирязева, 99, 99-г;

с 09:30 до 13:30 - ул. Октябрьская, 93, 95, 95-в.