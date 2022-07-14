В Тульской области 17-летний автомобилист опрокинулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

13 июля в 20:00 на 4-м километре автодороги «Ярославка-Николаевка» Ефремовского района Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя без прав.

По предварительной информации, 17-летний юноша, не имеющий водительских прав, на автомобиле Lada-211540 не справился с управлением, съехал с дороги в правую сторону и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель, который был госпитализирован с различными травмами, и 15-летний пассажир автомобиля, которого отпустили после оказания медицинской помощи.