Жительницу Тульской области осудили за мошенничество с земельным участком Фото: Алексей ФОКИН

61-летняя жительница Ясногорского района Тульской области была признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Следствие и суд установили, что в период до 2014 года обвиняемая решила приобрести муниципальный земельный участок площадью 3 000 квадратных метров в деревне Восемское Ясногорского района Тульской области. Чтобы сэкономить, она предоставила в Управление Росреестра по Тульской области и администрацию МО фальшивые документы о том, что на участке, якобы, построена принадлежащая женщине хозяйственная постройка. В результате на основании этих документов подсудимая незаконно оформила право собственности на этот земельный участок по льготной цене, которая значительно меньше его кадастровой и рыночной стоимости. В результате преступных действий МО Ясногорский район нанесли ущерб на общую сумму более 900 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая свою вину не признала. Тем не менее, суд приговорил ее к штрафу в 440 тысяч рублей. Земельный участок передан Ясногорскому району.

Кроме того, для обеспечения возмещения ущерба и исполнения приговора, в ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на имущество обвиняемой на сумму более 3 млн рублей.