в Тульской области назвали районы, отстающие в подготовке к новому отопительному сезону Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульская область продолжает готовиться к новому отопительному сезону, и на сегодня общая готовность муниципалитетов составляет 53%, и лучше всего в этом вопросе продвинулись Каменский, Тепло-Огаревский и Одоевский районы. В число отстающих попали Новомосковск, Арсеньевский и Заокский районы.

Всего в регионе на подготовку к отопительному сезону затратят 1,6 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей — средства ресурсоснабжающих организаций.