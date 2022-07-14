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Общество14 июля 2022 12:07

в Тульской области назвали районы, отстающие в подготовке к новому отопительному сезону

Общая готовность региона в этом вопросе составляет 53%
Источник:kp.ru
в Тульской области назвали районы, отстающие в подготовке к новому отопительному сезону

в Тульской области назвали районы, отстающие в подготовке к новому отопительному сезону

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульская область продолжает готовиться к новому отопительному сезону, и на сегодня общая готовность муниципалитетов составляет 53%, и лучше всего в этом вопросе продвинулись Каменский, Тепло-Огаревский и Одоевский районы. В число отстающих попали Новомосковск, Арсеньевский и Заокский районы.

Всего в регионе на подготовку к отопительному сезону затратят 1,6 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей — средства ресурсоснабжающих организаций.