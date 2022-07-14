Губернатор Тульской области отчитался Владимиру Путину о ходе программы по расселению аварийного жилья Фото: материалы пресс-служб

14 июля прошла рабочая встреча Президента России Владимира Путина с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, в рамках которой глава тульского региона отчитался о результатах работы по основным направлениям, которые были обозначены во время предыдущих встреч с Президентом - экология, обеспеченность врачами, аварийное жилье.

Глава страны отметил, что под руководством Дюмина Тульская область показывает хорошие результаты развития: валовой региональный продукт растет, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции все не только в норме, но выше среднероссийских показателей.

Что касается улучшения показателей по названным выше вопросам, то по ним работа ведется: так, в регионе обеспеченность врачами с 2020 года увеличилась почти на 11%, но губернатор отметил, что работа в этом направлении продолжится. На данный момент в Тульской области создан центр по привлечению медицинского персонала,ведены единовременные выплаты врачам востребованных специальностей и фельдшерам в 650 и 450 тысяч рублей соответственно, а также ежемесячные выплаты по 20 тысяч рублей врачам-неонатологам и по 15 тысяч рублей педиатрам, терапевтам, врачам общей практики. Создан служебный квартирный фонд, уже 186 квартир. Идет строительство коттеджного посёлка для высококвалифицированных медиков.

Что касается расселения жителей аварийных домов, то программу планируется успешно завершить в 2023 году с опережением графика на 1 год. С 2019 года дополнительно к федеральной реализуется региональная программа переселения с финансированием 1,2 млрд рублей. Это 1300 человек, из которых 1000 уже получили новое жильё. Работу в этом направлении также продолжат, так как после завершения действующих программ в регионе останется порядка 270 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которые предстоит расселить. В этом вопросе Алексей Дюмин выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с Правительством РФ и лично Владимиром Путиным.

В целом за прошлый год в регионе введено в эксплуатацию больше 800 тысяч квадратных метров жилья, это рекорд за последние десятилетия.

Также в регионе в прошлом году начала действовать автоматизированная система мониторинга уровня загрязнения атмосферы, которая позволяет выявлять отклонения и нарушения и принимать оперативные меры. 40 крупнейших промышленных предприятий разработали экологические программы. До 2024 года в это направление будет вложено более 10 млрд рублей, помимо уже вложенных 2,5 млрд рублей. Все проекты направлены на снижение экологической нагрузки. Планируется до 2024 года создать 3 объекта в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Помимо этого, Алексей Дюмин доложил о социально-экономическом развитии Тульской области. Собственные доходы бюджета в 2021 году составили 98,7 млрд рублей, прирост – более 18%. Инвестиции выросли на 25% и составили 180 млрд рублей. Отгрузка промышленной продукции впервые превысила 1 трлн рублей. Правительство Тульской области приняло три пакета мер поддержки экономики региона. Новые инвестпроекты, в том числе подписанные на ПМЭФ-2022 на сумму 50 млрд рублей, в первую очередь направлены на производство импортозамещающей продукции. Объем производства продукции сельского хозяйства вырос на треть за последние три года - до 88 млрд рублей.