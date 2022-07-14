Тульская область заключила соглашение о сотрудничестве с Калининградской областью Фото: Алексей ФОКИН

14 июля, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве двух регионов.

По словам тульского депутата, регионы заинтересованы не только в обмене опытом законодательной работы, но и в изучении лучших практик в сфере туризма, культуры и экологии. В рамках сотрудничества будет предоставлена возможность изучения богатой истории тульского края и тесного взаимодействия в области молодежной политики.

Андрей Кропоткин отметил, что текущая геополитическая ситуация на жизнь в Калининградской области не влияет. Он добавил, что здесь проживает много туляков и пригласил жителей региона в гости.