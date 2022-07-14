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Общество14 июля 2022 10:28

В зоопарке Новомосковска Тульской области родились павлинята и индюшата

Самка павлина Изольда стала матерью уже в третий раз
Источник:kp.ru
В зоопарке Новомосковска Тульской области родились павлинята и индюшата

В зоопарке Новомосковска Тульской области родились павлинята и индюшата

Фото: материалы пресс-служб

В новомосковском зоопарке «Лукоморье» сразу в нескольких семьях птиц появились семь малышей, сообщаете администрация города.

Так, в третий раз Изольда, самка павлина, стала мамой, кроме того, на свет появились и индюшата. Птенцы получают специальный витаминизированный корм, в которых больше содержание протеина и зерновых культур, а также минеральные вещества, и быстро растут. Через пару-тройку месяцев будет ясно, какого они пола и окраса.

В зоопарке Новомосковска Тульской области родились павлинята и индюшата

В зоопарке Новомосковска Тульской области родились павлинята и индюшата

Фото: материалы пресс-служб