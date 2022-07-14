В зоопарке Новомосковска Тульской области родились павлинята и индюшата Фото: материалы пресс-служб

В новомосковском зоопарке «Лукоморье» сразу в нескольких семьях птиц появились семь малышей, сообщаете администрация города.

Так, в третий раз Изольда, самка павлина, стала мамой, кроме того, на свет появились и индюшата. Птенцы получают специальный витаминизированный корм, в которых больше содержание протеина и зерновых культур, а также минеральные вещества, и быстро растут. Через пару-тройку месяцев будет ясно, какого они пола и окраса.