Дело о смертельном ДТП в Тульской области с пьяным 17-летним водителем передали в суд Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении ПДД нетрезвым водителем автомобиля, что привело по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью человека и смерти человека.

Следствие установило, что 21 мая 2022 года пьяный 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, на автомобиле «Шкода Октавия»,вез четверых несовершеннолетних пассажиров. Двигаясь по правой полосе, на 23-м км указанной автодороги по направлению к поселку Епифань он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб 15-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье - он скончался на месте от полученных травм. Здоровью трех других несовершеннолетних пассажиров был причинен тяжкий вред.

Следствие собрало достаточно доказательств причастности обвиняемого к преступлению, он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.