В Туле на улице Мосина ограничили движение транспорта из-за ремонта водовода Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на пересечении улиц Мосина и Фрунзе временно ограничили движение транспорта, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Сегодня, 14 июля, с 10.00 до 21.00 движение транспорта ограничено, а с 21.00 14 июля до 07.00 15 июля движение на данном участке будет полностью перекрыто.

Дальше, 15 июля с 07.00, движение на этом участке будет временно ограничено, и восстановить его полностью планируется с 12.00.

Сообщается, что ограничения связаны с проведением работ на водоводе диаметром 600 мм на данном участке.