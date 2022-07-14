Выпускники-стобалльники из Тулы получат по 25 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Тульские выпускники, которые получили максимальный балл по одному из предметов при сдаче ЕГЭ в 2022 году, получат денежное вознаграждение в 25 тысяч рублей каждому. Проект такого постановления появился на сайте администрации Тулы.

В течение 15 дней после принятия приказа о вознаграждении стобалльники должны будут предоставить в управление образования городской администрации:

- заявление на выплату поощрения,

- согласие на обработку персональных данных,

- копия паспорта,

- СНИЛС и реквизиты лицевого счета.