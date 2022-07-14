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Общество14 июля 2022 8:05

Фермеру из Тульской области через суд запретили заводить свиней в Суворове

Мужчина проигнорировал предыдущее решение суда и исполнительное производство о создании санитарной зоны
Источник:kp.ru
Фермеру из Тульской области через суд запретили заводить свиней в Суворове

Фермеру из Тульской области через суд запретили заводить свиней в Суворове

Фото: Алексей ФОКИН

Региональное управление Роспотребнадзора подало иск на главу крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), требуя, чтобы мужчину обязали прекратить разведение свиней на участке по улице Текстильщиков в Суворове.

В 2021 году Роспотребнадзор уже подавал иск в отношении фермера, в результате рассмотрения главу КФХ обязали разработать проект санитарно-защитной зоны, однако мужчина этого не сделал, продолжив разводить животных как и раньше.

За неисполнение решения суда на мужчину возбудили исполнительное производство, которое фермер также проигнорировал. В результате был подан иск и заочным решением суда мужчину обязали прекратить свиноводство на участке по улице Текстильщиков.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.