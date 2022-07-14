Фермеру из Тульской области через суд запретили заводить свиней в Суворове Фото: Алексей ФОКИН

Региональное управление Роспотребнадзора подало иск на главу крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), требуя, чтобы мужчину обязали прекратить разведение свиней на участке по улице Текстильщиков в Суворове.

В 2021 году Роспотребнадзор уже подавал иск в отношении фермера, в результате рассмотрения главу КФХ обязали разработать проект санитарно-защитной зоны, однако мужчина этого не сделал, продолжив разводить животных как и раньше.

За неисполнение решения суда на мужчину возбудили исполнительное производство, которое фермер также проигнорировал. В результате был подан иск и заочным решением суда мужчину обязали прекратить свиноводство на участке по улице Текстильщиков.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.