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Спорт14 июля 2022 7:43

В тульский «Арсенал» на правах аренды перешел защитник «Химок» Кирилл Большаков

Договор аренды рассчитан до конца сезона 2022/23
Источник:kp.ru
В тульский «Арсенал» на правах аренды перешел защитник «Химок» Кирилл Большаков

В тульский «Арсенал» на правах аренды перешел защитник «Химок» Кирилл Большаков

Фото: материалы пресс-служб

В тульский «Арсенал» пришел 22-летний защитник «Химок» Кирилл Большаков - он продолжит карьеру в ФНЛ на правах аренды, об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Договор аренды у нового игрока «Арсенала» рассчитан до конца сезона-2022/23, а основной его контракт с «Химками» истекает летом 2024 года. В подмосковном клубе Большаков с 2021 года, но сыграть за «Химки» в РПЛ ему не удалось. Первую половину прошлого сезона ФНЛ он выступал за «Олимп-Долгопрудный», вторую – за «Кубань». В 35 матчах первенства забил 8 мячей.