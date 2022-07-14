В тульский «Арсенал» на правах аренды перешел защитник «Химок» Кирилл Большаков Фото: материалы пресс-служб

В тульский «Арсенал» пришел 22-летний защитник «Химок» Кирилл Большаков - он продолжит карьеру в ФНЛ на правах аренды, об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Договор аренды у нового игрока «Арсенала» рассчитан до конца сезона-2022/23, а основной его контракт с «Химками» истекает летом 2024 года. В подмосковном клубе Большаков с 2021 года, но сыграть за «Химки» в РПЛ ему не удалось. Первую половину прошлого сезона ФНЛ он выступал за «Олимп-Долгопрудный», вторую – за «Кубань». В 35 матчах первенства забил 8 мячей.