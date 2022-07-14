Житель Тульской области, убивший 81-летнюю пенсионерку ради телефона, проведет 15 лет за решеткой Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимый 46-летний житель Тульской области был признан виновным сразу по нескольким статьям: разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего, уклонение от административного надзора и незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.

В суде установлено, что ранее судимый за грабеж и разбой житель Белева, который отбыл наказание и вышел из колонии 12 октября 2021 года, несмотря на установленный за ним административный надзор, к указанному им месту жительства в Ставропольском крае до 19 октября 2021 года не прибыл, на учет в местном отделении полиции не встал, а вместо этого поселился по иному адресу в Белеве.

Он же 21 декабря 2021 представившись сантехником, для грабежа проник в квартиру ранее знакомой пенсионерки в Белеве, схватил женщину за шею и несколько раз ударил головой об стену, а после похитил мобильный телефон и покинул квартиру. От полученных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась спустя несколько дней в больнице, куда на скорой помощи ее отвезли по вызову родственников. В итоге злоумышленника задержали 20 февраля 2022 года в квартире жительницы Тулы, куда мужчина залез, чтобы погреться и найти еду.

Суд приговорил злоумышленника к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.