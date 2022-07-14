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Происшествия14 июля 2022 6:23

В Ефремове Тульской области при пожаре пострадал 32-летний мужчина

В комнате обгорел диван и постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади
Источник:kp.ru
В Ефремове Тульской области при пожаре пострадал 32-летний мужчина

В Ефремове Тульской области при пожаре пострадал 32-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

14 июля в 04:10 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме в Ефремове на улице Строителей. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания., которые за шесть минут справились с открытым пламенем.

В результате пожара пострадал 32-летний мужчина, в комнате обгорел диван и постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.