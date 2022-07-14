В Ефремове Тульской области при пожаре пострадал 32-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

14 июля в 04:10 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме в Ефремове на улице Строителей. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания., которые за шесть минут справились с открытым пламенем.

В результате пожара пострадал 32-летний мужчина, в комнате обгорел диван и постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.