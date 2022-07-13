Тульского предпринимателя, пойманного с двумя трупами в багажнике, осудили на 9,5 лет "строгача" Фото: Алексей ФОКИН

Сергей Андреев, предприниматель из Тулы, который обвинялся в убийстве двух человек сегодня получил свой приговор: 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд постановил частично удовлетворить гражданские иски вдов потерпевших на 5 и 2 млн рублей, а несовершеннолетнему сыну одного из погибших — 3 млн рублей.

Присяжные признали Андреева виновным в убийстве двух человек, и прокуратура запросила бизнесмену 19 лет колонии. Однако на итоговом заседании суд все же квалифицировал действия бизнесмена как причинение тяжких телесных повреждений, что привело по неосторожности к смерти потерпевших.

Напомним, год назад автомобиль Андреева остановили сотрудники ДПС, которые обнаружили в салоне внедорожника лопату, канистру с бензином и два трупа, завернутых в одеяло. Тогда предприниматель объяснил, что погибшие,60-летний мужчина и его 38-летний сын, хотели обокрасть его склад, и он совершенно случайно убил их деревянным бруском.

Версия эта была несколько слабовата: обнаруженные тела были раздеты и изувечены. Андреев заявил, что ехал с телами сдаваться, но было подозрение, что мужчина хотел избавиться от трупов.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.