На 14 июля в Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы и ветра Фото: Алексей ФОКИН

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что 14 июля на территории Тульской области днем ожидается местами гроза, при грозе возможен порывистый ветер 12-17 метров в секунду.

МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при грозе и порывистом ветре.

Если вы находитесь в доме:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле;

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).