Часть Тулы 14 июля останется без электричества: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

14 июля десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Войкова, 24, 24-а, 26; ул. Пионерская, 1-а, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.); ул. Оборонная, 9-а, 10-а; ул. Староникитская, 73-а; ул. Колетвинова, 31; ул. Пионерская, 70-а, 52-72 (чётн.), 37-61 (нечётн.); ул. Староникитская, 73-а, 73-б;

с 09:00 до 17:00 - ул. Свободы, 47, 52, 58-а; ул. Бундурина, 47 (ГСК № 29); ул. Л. Толстого, 105; ул. Октябрьская, 43; п. Менделеевский: ул. Ленина, 11, 2, 8, 19, 19-а; ул. Горького, 10, 8, 20, 8-а; ул. Маяковского, 4, 6; ул. Полевая, 12; ул. Мичурина, 2; Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13-31 (нечётн.), 13-а, 20, 37, 59; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.);

с 09:30 до 13:30 - ул. Фрунзе, 5; Красноармейский пр-т, 30, 34; ул. Сойфера, 23;

с 11:00 до 16:00 - ул. Металлургов, 65, 65-а, 67, 69, 69-а, 69-в, 71, 71-а, 73, 73-а, 73-б, 75; 1-й пр-зд Металлургов, 5, 5-а; ул. Приупская, 5.