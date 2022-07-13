Жительницу Тульской области осудили на 9 лет колонии за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН

31-летняя жительница Узловой была признана виновной в убийстве.

В суде установлено, что в ночь с 9 на 10 апреля 2022 года подсудимая, выпивавшая в компании своего сожителя и их общего знакомого в квартире последнего, поссорилась с хозяином дома и схватила его за шею рукой, сдавив её. После чего, повалив мужчину на пол, она несколько раз ударила его ногами по туловищу и голове и наступила ногой на шею, с силой сдавив её. От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте преступления.

Суд приговорил подсудимую к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.