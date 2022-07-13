В Туле в тройном ДТП с "перевертышем" пострадал 39-летний мужчина Фото: соцсети

Днем сегодня 13 июля, около 13:20 в Туле на улице Пушкинской произошло ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, там столкнулись Hyundai под управлением 40-летнего мужчины и Daewoo Nexia под управлением 47-летнего мужчины, после чего Daewoo врезалась в стоящий Volkswagen. Один из автомобилей, предположительно Daewoo, опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 39-летний пассажир Daewoo. Ему оказали медицинскую помощь.