Двое жителей Тульской области лишились газоснабжения из-за долгов Фото: материалы пресс-служб

Тульская газоснабжающая компания продолжает отключение от газа должников Тульской области. Так, житель деревни Яблонево Каменского района не платил за газ с декабря 2021 года и накопил долг перед компанией в 63 тысяч рублей. После уведомления должника подача газа ему была прекращена.

Аналогичная ситуация произошла с владельцем дома в Пролетарском районе Тулы. Абонент задолжал поставщику газа около 70 тысяч рублей. Неоднократные переговоры о погашении задолженности, направление уведомлений и претензий результата не принесли, подачу газа была прекращена.

Теперь для возобновления газоснабжения должникам, помимо самой задолженности и пени, придётся оплатить работы по отключению и подключению домовладений.

В компании отмечают, что за I полугодие этого года в Тульской области за долги отключили от газоснабжения 1 127 домовладений, собственники которых задолжали суммарно свыше 12 млн рублей.