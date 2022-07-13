Рядом с Дворцовой площадью Суворова в Тульской области сбили пешехода Фото: материалы пресс-служб

12 июля в 18:15 вблизи Дворцовой площади в Суворове Тульской области сбили пешехода.

По предварительной информации, 57-летний мужчина на автомобиле Ford Focus на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог сбил 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, после оказания медицинской помощи она была отпущена.