Президент России Владимир Путин наградил тульского металлурга
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», отметив заслуги технолога электрометаллургического цеха отдела главного технолога АО «Евраз Ванадий Тула» Алексея Полищука.
За заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу Алексей Полищук награжден почетным званием «Заслуженный металлург Российской Федерации».
Губернатор Алексей Дюмин поздравил Алексея с наградой.