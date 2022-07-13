Президент России Владимир Путин наградил тульского металлурга Фото: Игорь КОПЫТОВ

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», отметив заслуги технолога электрометаллургического цеха отдела главного технолога АО «Евраз Ванадий Тула» Алексея Полищука.

За заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу Алексей Полищук награжден почетным званием «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Губернатор Алексей Дюмин поздравил Алексея с наградой.