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Общество13 июля 2022 12:21

Президент России Владимир Путин наградил тульского металлурга

Туляк указом главы государства получил почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»
Источник:kp.ru
Президент России Владимир Путин наградил тульского металлурга

Президент России Владимир Путин наградил тульского металлурга

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», отметив заслуги технолога электрометаллургического цеха отдела главного технолога АО «Евраз Ванадий Тула» Алексея Полищука.

За заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу Алексей Полищук награжден почетным званием «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Губернатор Алексей Дюмин поздравил Алексея с наградой.