Тульский астроном предупреждает о надвигающейся серии солнечных вспышек Фото: соцсети

Землю может ждать серия серьёзных солнечных вспышек, сообщил тульский астроном Александр Илюхин в группе "Астротеатр".

По его наблюдениям, прямо сейчас в атмосфере Солнца формируются и растут области повышенной магнитной активности, которые выявляются по пятнам в фотосфере светила и активным факельным полям и филаментам, которые можно наблюдать в хромосфере. Все это свидетельствует о повышенной активности Солнца, а формирующиеся области повышенного напряжения магнитных полей обращёны в нашу сторону, и потому создают вероятность сильных вспышек и коронарных выбросов массы в направлении Земли.

Чем это грозит? Как показывает опыт, серия вспышек может привести к ухудшению связи, в том числе и спутниковых систем, проблемам в работе ГЛОНАСС и GPS, негативно влиять на состояние компьютерной сети по всей планете. Также вероятны и резкие перемены в погоде, ухудшение самочувствия у многих людей.