Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 11:38

Тульский астроном предупреждает о надвигающейся серии солнечных вспышек

Это может повлиять как на самочувствие людей, так и на работу компьютерной техники, особенно геолокации
Источник:kp.ru
Тульский астроном предупреждает о надвигающейся серии солнечных вспышек

Тульский астроном предупреждает о надвигающейся серии солнечных вспышек

Фото: соцсети

Землю может ждать серия серьёзных солнечных вспышек, сообщил тульский астроном Александр Илюхин в группе "Астротеатр".

По его наблюдениям, прямо сейчас в атмосфере Солнца формируются и растут области повышенной магнитной активности, которые выявляются по пятнам в фотосфере светила и активным факельным полям и филаментам, которые можно наблюдать в хромосфере. Все это свидетельствует о повышенной активности Солнца, а формирующиеся области повышенного напряжения магнитных полей обращёны в нашу сторону, и потому создают вероятность сильных вспышек и коронарных выбросов массы в направлении Земли.

Чем это грозит? Как показывает опыт, серия вспышек может привести к ухудшению связи, в том числе и спутниковых систем, проблемам в работе ГЛОНАСС и GPS, негативно влиять на состояние компьютерной сети по всей планете. Также вероятны и резкие перемены в погоде, ухудшение самочувствия у многих людей.