В Туле сообщили о "минировании" Городского концертного зала Фото: Игорь КОПЫТОВ

Днем 13 июля, около 12:30 сообщили о "минировании" Городского концертного зала.

На данный момент известно, что сотрудников ГКЗ эвакуировали, а работа студий, кружков и секций, занимающих помещения в этом здании, приостановлена на весь день, репетиции отменены до позднего вечера.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сегодня в Туле прошла новая волна "минирований", под которую попали здание ГТРК, Тульский областной суд, музей "Тульские древности" и государственный архив.