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Происшествия13 июля 2022 10:15

В Туле сообщили о "минировании" Городского концертного зала

Сотрудников и посетителей эвакуировали, работа кружков и секций отменена до вечера
Источник:kp.ru
В Туле сообщили о "минировании" Городского концертного зала

В Туле сообщили о "минировании" Городского концертного зала

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Днем 13 июля, около 12:30 сообщили о "минировании" Городского концертного зала.

На данный момент известно, что сотрудников ГКЗ эвакуировали, а работа студий, кружков и секций, занимающих помещения в этом здании, приостановлена на весь день, репетиции отменены до позднего вечера.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сегодня в Туле прошла новая волна "минирований", под которую попали здание ГТРК, Тульский областной суд, музей "Тульские древности" и государственный архив.