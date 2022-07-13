В Тульской области на трассе М-2 мопедист столкнулся с Opel и был госпитализирован Фото: материалы пресс-служб

12 июля в 09:30 на 264-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе Тульской области произошло ДТП с участием мопедиста.

По предварительной информации, 33-летний мужчина на мопеде MOTOLAND на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с автомобилем Opel Astra под управлением 43-летней женщины.

В результате ДТП водителя мопеда госпитализировали с различными травмами. В момент происшествия он находился без защитной экипировки.