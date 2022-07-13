На территории Куликова поля в этом году зафиксировали 71 гнездо серых цапель Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на территории Куликова поля существует колония серых цапель, и с 2018 года она увеличилась почти в три раза. Ученые музея-заповедника «Куликово поле» в 2022 году зафиксировали 71 гнездо. Эта изящная птица – одна из древнейших, встречающихся на территории Тульской области. Длинноногая красавица серого цвета с черными контурными вкраплениями достигает до одного метра в высоту, а размах ее крыльев – до полутора.

Долгое время считалось, что серые цапли гнездятся исключительно по заросшим берегам водоемов, но открытая в 2018 году крупная колония этих птиц на территории Куликова поля, четвертая в Тульской области, была обнаружена в лесу. Тогда, в 2018 году в нем было отмечено 25 жилых гнезд на ветвях крупных деревьев, а в 2020 году цапельник детально изучили при помощи съемки с квадрокоптера. На тот момент удалось насчитать уже 52 гнезда.

В этом сезоне колония серых цапель разрослась еще. По весне серые цапли вернулись из миграции в свое пристанище – лесной оазис с высокоствольными древними дубами и изящными кленами, поселившись на прошлогодних «жилищах» и свив новые. На каждом дереве на высоте 20-25 метров на данный момент умещается несколько гнезд серых цапель, в которых подрастают разновозрастные молодые птенцы, вылупившиеся еще в начале мая – примерно по 3-4 «детеныша» в каждом. Сейчас, в июле, птенцы уже учатся летать и готовятся к миграции на зиму. К концу летаони совсем окрепнут и встанут на крыло, чтобы вместе с родителями мигрировать на зиму. А по весне – вновь вернутся на Куликово поле для создания пары и высиживания нового потомства.