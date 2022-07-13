В Ясногорске пьяный мужчина на ВАЗе врезался в столб: пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

12 июля в 16:20 на улице Советской в селе Денисово Ясногорского района Тульской области произошло "пьяное" ДТП, в котором пострадали люди.

По предварительной информации, 46-летний пьяный мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21150 не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля – 48-летний мужчина и 33-летняя женщина, которые были госпитализированы с различными травмами.