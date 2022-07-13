В Туле снова прокатилась волна лже-минирований и эвакуаций Фото: Алексей ФОКИН

Утром 13 июля в Туле снова прошла волна лже-минирований: по имеющейся информации, около 9:30 неизвестная сообщила о минировании здания ГТРК на улице Староникитской, а примерно в 10:00 такое же сообщение поступило насчет здания Тульского областного суда на проспекте Ленина. В результате сотрудников и посетителей вывели на улицу. На место уже вызвали спецслужбы.

Также поступала информация об аналогичных "предупреждениях" в отношении машиностроительного колледжа, государственного архива, музея «Тульские древности».