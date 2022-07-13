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Происшествия13 июля 2022 8:40

В Туле снова прокатилась волна лже-минирований и эвакуаций

Под "удар" попали Тульский областной суд, здание ГТРК, машиностроительный колледж, музей «Тульские древности» и госархив
Источник:kp.ru
В Туле снова прокатилась волна лже-минирований и эвакуаций

В Туле снова прокатилась волна лже-минирований и эвакуаций

Фото: Алексей ФОКИН

Утром 13 июля в Туле снова прошла волна лже-минирований: по имеющейся информации, около 9:30 неизвестная сообщила о минировании здания ГТРК на улице Староникитской, а примерно в 10:00 такое же сообщение поступило насчет здания Тульского областного суда на проспекте Ленина. В результате сотрудников и посетителей вывели на улицу. На место уже вызвали спецслужбы.

Также поступала информация об аналогичных "предупреждениях" в отношении машиностроительного колледжа, государственного архива, музея «Тульские древности».