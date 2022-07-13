Москвич зарубил топором жителя Тульской области, а сестра убитого помогла спрятать следы Фото: Игорь КОПЫТОВ

47-летний жителья Московской области обвиняется в убийстве, которое было совершено на территории Узловского района Тульской области.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 апреля 2022 года обвиняемый находился в общей квартире своей сожительницы и её брата вместе с ними. Брат сожительницы постоянно предъявлял к обвиняемому претензии и требовал, чтобы тот покинул жилплощадь, а потому обвиняемый решил его убить. Дождавшись, пока брат с сестрой уснут, злоумышленник несколько раз ударил мужчину топором по голове и шее, и от полученных повреждений 34-летний потерпевший скончался на месте.

После этого злоумышленник сложил труп в вещевую сумку и вывез на такси за пределы города в лесополосу, а сестра погибшего помогла убрать следы преступления.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении сожительницы обвиняемого и сестры убитого выделены в отдельное производство по статье "укрывательство преступления".