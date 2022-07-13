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Общество13 июля 2022 7:22

Судебные приставы выставят на аукцион конфискованное имущество туляков на 8 млн рублей

На торги выставят автомобили, квартиры и земельный участок
Источник:kp.ru
Судебные приставы выставят на аукцион конфискованное имущество туляков на 8 млн рублей

Судебные приставы выставят на аукцион конфискованное имущество туляков на 8 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество должников в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его посредством проведения торгов.

Так, 22 июля в 10:00 торги в форме аукциона пройдут на электронной площадке «ТЭК-Торг». На аукцион выставят имущество на общую сумму 8 млн 728 тысяч рублей. Это автомобили, квартиры и земельный участок.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним подписанными документами направляются в электронной форме на торговую площадку.