Судебные приставы выставят на аукцион конфискованное имущество туляков на 8 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество должников в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его посредством проведения торгов.

Так, 22 июля в 10:00 торги в форме аукциона пройдут на электронной площадке «ТЭК-Торг». На аукцион выставят имущество на общую сумму 8 млн 728 тысяч рублей. Это автомобили, квартиры и земельный участок.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним подписанными документами направляются в электронной форме на торговую площадку.